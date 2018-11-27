İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,23205,2330Avro5,93705,9380Sterlin6,68406,7170ANKARA ABD Doları5,20005,2500Avro6,89506,9550Sterlin6,61906,7530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,23205,2330Avro5,93705,9380Sterlin6,68406,7170ANKARA ABD Doları5,20005,2500Avro6,89506,9550Sterlin6,61906,7530
27 Kasım 2018 Salı 09:34