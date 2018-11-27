İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24105,2420Avro5,93305,9340Sterlin6,65706,6870 ANKARA ABD Doları5,21005,2600Avro5,89505,9550Sterlin6,60006,7380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24105,2420Avro5,93305,9340Sterlin6,65706,6870 ANKARA ABD Doları5,21005,2600Avro5,89505,9550Sterlin6,60006,7380
27 Kasım 2018 Salı 12:04