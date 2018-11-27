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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2380 5,2390 5,2370 5,2380 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2380 5,2390 5,2370 5,2380 Avro 5,9540 5,9550 5,9320 5,9330 Sterlin 6,7090 6,7430 6,6630 6,6960 İsviçre Frangı 5,2340 5,2550 5,2240 5,2500 ANKARA ABD Doları 5,2050 5,2550 5,1950 5,2550 Avro 5,9150 5,9750 5,8750 5,9550 Sterlin 6,6250 6,7870 6,5770 6,7260
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