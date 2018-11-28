İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,26405,2650Avro5,95105,9520Sterlin6,69506,7290ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,90005,9700Sterlin6,61306,7630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,26405,2650Avro5,95105,9520Sterlin6,69506,7290ANKARA ABD Doları5,22505,2850Avro5,90005,9700Sterlin6,61306,7630
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39