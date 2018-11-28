İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,25005,2510Avro5,92505,9260Sterlin6,66506,6990 ANKARA ABD Doları5,21505,2650Avro5,88005,9400Sterlin6,61506,7540
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,25005,2510Avro5,92505,9260Sterlin6,66506,6990 ANKARA ABD Doları5,21505,2650Avro5,88005,9400Sterlin6,61506,7540
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:06