İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2370 5,2380 5,2600 5,2610 Avro 5,9320 5,9330 5,9350 5,9360 Sterlin 6,6630 6,6960 6,6930 6,7270 İsviçre Frangı 5,2240 5,2500 5,2430 5,2690 ANKARA ABD Doları 5,1950 5,2550 5,2200 5,2700 Avro 5,8750 5,9550 5,8850 5,9450 Sterlin 6,5770 6,7260 6,6360 6,7750
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2370 5,2380 5,2600 5,2610 Avro...
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:20