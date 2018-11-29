İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,21505,2160Avro5,94905,9500Sterlin6,67706,7100ANKARA ABD Doları5,19005,2400Avro5,90505,9650Sterlin6,60906,7480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,21505,2160Avro5,94905,9500Sterlin6,67706,7100ANKARA ABD Doları5,19005,2400Avro5,90505,9650Sterlin6,60906,7480
29 Kasım 2018 Perşembe 09:36