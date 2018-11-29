İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17005,1710Avro5,89105,8920Sterlin6,59406,6270 ANKARA ABD Doları5,14505,1950Avro5,85005,9100Sterlin6,54106,6780
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17005,1710Avro5,89105,8920Sterlin6,59406,6270 ANKARA ABD Doları5,14505,1950Avro5,85005,9100Sterlin6,54106,6780
29 Kasım 2018 Perşembe 12:05