İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2600 5,2610 5,1610 5,1620 Avro 5,9350 5,9360 5,8820 5,8830 Sterlin 6,6930 6,7270 6,5680 6,6050 İsviçre Frangı 5,2430 5,2690 5,1670 5,1970 ANKARA ABD Doları 5,2200 5,2700 5,1300 5,1800 Avro 5,8850 5,9450 5,8400 5,9000 Sterlin 6,6360 6,7750 6,4940 6,6420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2600 5,2610 5,1610 5,1620...
29 Kasım 2018 Perşembe 17:01