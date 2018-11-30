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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17105,1720Avro5,89105,8920Sterlin6,55006,5830 ANKARA ABD Doları5,11505,1750Avro5,82005,8900Sterlin6,49906,6490

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17105,1720Avro5,89105,8920Sterlin6,55006,5830 ANKARA ABD Doları5,11505,1750Avro5,82005,8900Sterlin6,49906,6490


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