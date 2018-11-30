İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17105,1720Avro5,89105,8920Sterlin6,55006,5830 ANKARA ABD Doları5,11505,1750Avro5,82005,8900Sterlin6,49906,6490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,17105,1720Avro5,89105,8920Sterlin6,55006,5830 ANKARA ABD Doları5,11505,1750Avro5,82005,8900Sterlin6,49906,6490
30 Kasım 2018 Cuma 12:08