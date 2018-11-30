İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1610 5,1620 5,18105,1820Avro 5,8820 5,8830 5,88805,8890Sterlin 6,5680 6,6050 6,55706,5890İsviçre Frangı 5,1670 5,1970 5,14905,1750ANKARA ABD Doları 5,1300 5,1800 5,13505,1900Avro 5,8400 5,9000 5,83505,9000Sterlin 6,4940 6,6420 6,50806,6520
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1610 5,1620 5,18105,1820Avro 5,8820...
30 Kasım 2018 Cuma 17:05