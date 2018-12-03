İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,17805,1790Avro5,88905,8900Sterlin6,60106,6340ANKARA ABD Doları5,14005,2000Avro5,83005,9000Sterlin6,51606,6650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,17805,1790Avro5,88905,8900Sterlin6,60106,6340ANKARA ABD Doları5,14005,2000Avro5,83005,9000Sterlin6,51606,6650
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:35