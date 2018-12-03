İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,21305,2140Avro5,92605,9270Sterlin6,63506,6790 ANKARA ABD Doları5,16005,2200Avro5,86005,9300Sterlin6,55606,7110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,21305,2140Avro5,92605,9270Sterlin6,63506,6790 ANKARA ABD Doları5,16005,2200Avro5,86005,9300Sterlin6,55606,7110
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:06