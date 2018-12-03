İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1810 5,1820 5,28005,2810Avro 5,8880 5,8890 5,98405,9850Sterlin 6,5570 6,5890 6,67006,7040İsviçre Frangı 5,1490 5,1750 5,26205,2890ANKARA ABD Doları 5,1350 5,1900 5,23005,2900Avro 5,8350 5,9000 5,91006,0000Sterlin 6,5080 6,6520 6,58606,7580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1810 5,1820 5,28005,2810Avro 5,8880...
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:11