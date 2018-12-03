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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1810 5,1820 5,28005,2810Avro 5,8880...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,1810 5,1820 5,28005,2810Avro 5,8880 5,8890 5,98405,9850Sterlin 6,5570 6,5890 6,67006,7040İsviçre Frangı 5,1490 5,1750 5,26205,2890ANKARA ABD Doları 5,1350 5,1900 5,23005,2900Avro 5,8350 5,9000 5,91006,0000Sterlin 6,5080 6,6520 6,58606,7580

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