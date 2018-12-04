İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,24605,2470Avro5,97805,9790Sterlin6,66806,7020ANKARA ABD Doları5,20505,2650Avro5,92005,9900Sterlin6,59906,7480
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,24605,2470Avro5,97805,9790Sterlin6,66806,7020ANKARA ABD Doları5,20505,2650Avro5,92005,9900Sterlin6,59906,7480
04 Aralık 2018 Salı 09:36