İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro6,01006,0110Sterlin6,71106,7450 ANKARA ABD Doları5,23005,2900Avro5,95006,0200Sterlin6,62706,7770
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27505,2760Avro6,01006,0110Sterlin6,71106,7450 ANKARA ABD Doları5,23005,2900Avro5,95006,0200Sterlin6,62706,7770
04 Aralık 2018 Salı 12:06