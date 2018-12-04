İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2800 5,2810 5,38105,3820Avro 5,9840 5,9850 6,13206,1330Sterlin 6,6700 6,7040 6,84806,8820İsviçre Frangı 5,2620 5,2890 5,40705,4080ANKARA ABD Doları 5,2300 5,2900 5,32005,4000Avro 5,9100 6,0000 6,05506,1550Sterlin 6,5860 6,7580 6,75506,9290
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2800 5,2810 5,38105,3820Avro 5,9840...
04 Aralık 2018 Salı 17:08