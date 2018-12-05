İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,40005,4010Avro6,12906,1300Sterlin6,83306,8670ANKARA ABD Doları5,35505,4250Avro6,06006,1400Sterlin6,73306,8950
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,40005,4010Avro6,12906,1300Sterlin6,83306,8670ANKARA ABD Doları5,35505,4250Avro6,06006,1400Sterlin6,73306,8950
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:36