İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,07406,0750Sterlin6,80806,8250 ANKARA ABD Doları5,34505,4150Avro6,06006,1400Sterlin6,74406,9060
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,07406,0750Sterlin6,80806,8250 ANKARA ABD Doları5,34505,4150Avro6,06006,1400Sterlin6,74406,9060
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:05