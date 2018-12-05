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Uzay testini geçti

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,07406,0750Sterlin6,80806,8250 ANKARA ABD Doları5,34505,4150Avro6,06006,1400Sterlin6,74406,9060

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35605,3570Avro6,07406,0750Sterlin6,80806,8250 ANKARA ABD Doları5,34505,4150Avro6,06006,1400Sterlin6,74406,9060


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