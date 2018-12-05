İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALIÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3810 5,3820 5,31105,3120Avro 6,1320 6,1330 6,03506,0360Sterlin 6,8480 6,88200 6,76306,7970İsviçre Frangı 5,4070 5,4080 5,33805,3390ANKARA ABD Doları 5,3200 5,4000 5,29005,3400Avro 5,0550 6,1550 6,00006,0600Sterlin 6,7550 6,9590 6,70206,8420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALIÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3810 5,3820 5,31105,3120Avro 6,1320...
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:03