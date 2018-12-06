İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37605,3770Avro6,10706,1080Sterlin6,81406,8480ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,05006,1200Sterlin6,73906,8900
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37605,3770Avro6,10706,1080Sterlin6,81406,8480ANKARA ABD Doları5,34005,4000Avro6,05006,1200Sterlin6,73906,8900
06 Aralık 2018 Perşembe 09:38