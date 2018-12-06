İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37205,3730Avro6,10106,1020Sterlin6,85206,8650 ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,04006,1100Sterlin6,70606,8880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37205,3730Avro6,10106,1020Sterlin6,85206,8650 ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,04006,1100Sterlin6,70606,8880
06 Aralık 2018 Perşembe 12:05