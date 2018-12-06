İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3110 5,3120 5,36805,3690Avro 6,0350 6,0360 6,11206,1130Sterlin 6,7630 6,7970 6,82706,8620İsviçre Frangı 5,3380 5,3390 5,40605,4070ANKARA ABD Doları 5,2900 5,3400 5,33505,3950Avro 6,0000 6,0600 6,05506,1250Sterlin 6,7020 6,84206,75306,9260
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3110 5,3120 5,36805,3690Avro...
06 Aralık 2018 Perşembe 17:07