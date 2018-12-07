İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33205,3330Avro6,06806,0690Sterlin6,79006,8270ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,01506,0850Sterlin6,70406,8550
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33205,3330Avro6,06806,0690Sterlin6,79006,8270ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,01506,0850Sterlin6,70406,8550
07 Aralık 2018 Cuma 09:32