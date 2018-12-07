İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33305,3340Avro6,06806,0690Sterlin6,79706,8020 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,02006,0900Sterlin6,72506,8650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33305,3340Avro6,06806,0690Sterlin6,79706,8020 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,02006,0900Sterlin6,72506,8650
07 Aralık 2018 Cuma 12:04