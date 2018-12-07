İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3680 5,3690 5,29305,2940Avro 6,1120 6,1130 6,02706,0280Sterlin 6.,8270 6,8620 6,75406,7640İsviçre Frangı 5,4060 5,4070 5,31505,3160ANKARA ABD Doları 5,3350 5,3950 5,27505,3250Avro 6,0550 6,1250 6,00006,0600Sterlin 6,7530 6,92606,69006,8620
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3680 5,3690 5,29305,2940Avro 6,1120...
07 Aralık 2018 Cuma 17:14