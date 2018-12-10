İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29205,2930Avro6,05706,0580Sterlin6,72806,7610ANKARA ABD Doları5,25505,3150Avro6,00506,0750Sterlin6,65406,8040
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,29205,2930Avro6,05706,0580Sterlin6,72806,7610ANKARA ABD Doları5,25505,3150Avro6,00506,0750Sterlin6,65406,8040
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:33