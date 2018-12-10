İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28605,2870Avro6,03706,0380Sterlin6,70106,7340 ANKARA ABD Doları5,24505,3050Avro5,98506,0550Sterlin6,63306,7760
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28605,2870Avro6,03706,0380Sterlin6,70106,7340 ANKARA ABD Doları5,24505,3050Avro5,98506,0550Sterlin6,63306,7760
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04