İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2930 5,2940 5,30505,3060Avro 6,0270 6,0280 6,05806,0590Sterlin 6,7540 6,7640 6,67906,7110İsviçre Frangı 5,3150 5,3160 5,34705,3740ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,27505,3250Avro 6,0000 6,0600 6,01506,0750Sterlin 6,6900 6,86206,61706,7660
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2930 5,2940 5,30505,3060Avro 6,0270...
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:06