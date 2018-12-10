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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2930 5,2940 5,30505,3060Avro 6,0270...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,2930 5,2940 5,30505,3060Avro 6,0270 6,0280 6,05806,0590Sterlin 6,7540 6,7640 6,67906,7110İsviçre Frangı 5,3150 5,3160 5,34705,3740ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,27505,3250Avro 6,0000 6,0600 6,01506,0750Sterlin 6,6900 6,86206,61706,7660


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