İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32305,3240Avro6,05206,0530Sterlin6,67206,7060ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,01006,0800Sterlin6,60406,7580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32305,3240Avro6,05206,0530Sterlin6,67206,7060ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,01006,0800Sterlin6,60406,7580
11 Aralık 2018 Salı 09:34