İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39105,3920Avro6,13606,1370Sterlin6,78006,8130 ANKARA ABD Doları5,34005,4050Avro6,08006,1500Sterlin6,68606,8570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39105,3920Avro6,13606,1370Sterlin6,78006,8130 ANKARA ABD Doları5,34005,4050Avro6,08006,1500Sterlin6,68606,8570
11 Aralık 2018 Salı 12:08