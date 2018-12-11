İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3050 5,30605,37105,3720Avro 6,0580 6,0590 6,11006,1110Sterlin 6,6790 6,7110 6,74306,7770İsviçre Frangı 5,3470 5,3740 5,40505,4320ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,33505,3950Avro 6,0150 6,0750 6,07006,1400Sterlin 6,6170 6,76606,69206,8530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,3050 5,30605,37105,3720Avro 6,0580...
11 Aralık 2018 Salı 17:09