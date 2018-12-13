İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35205,3530Avro6,09806,0990Sterlin6,73806,7720ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,03506,1050Sterlin6,65006,8100
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35205,3530Avro6,09806,0990Sterlin6,73806,7720ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,03506,1050Sterlin6,65006,8100
13 Aralık 2018 Perşembe 09:37