İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13306,1340Sterlin6,79706,8310 ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,08006,1500Sterlin6,72606,8880
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,13306,1340Sterlin6,79706,8310 ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,08006,1500Sterlin6,72606,8880
13 Aralık 2018 Perşembe 12:04