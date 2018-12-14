İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09406,0950Sterlin6,75306,7870ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,67006,8200
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09406,0950Sterlin6,75306,7870ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,67006,8200
14 Aralık 2018 Cuma 09:36