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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09406,0950Sterlin6,75306,7870ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,67006,8200

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36405,3650Avro6,09406,0950Sterlin6,75306,7870ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,67006,8200


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