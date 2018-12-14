İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39205,3930Avro6,09406,0950Sterlin6,74406,7750 ANKARA ABD Doları5,35005,4050Avro6,05006,1100Sterlin6,69606,8350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,39205,3930Avro6,09406,0950Sterlin6,74406,7750 ANKARA ABD Doları5,35005,4050Avro6,05006,1100Sterlin6,69606,8350
14 Aralık 2018 Cuma 12:06