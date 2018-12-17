İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,3880 5,3890 Avro 6,0980 6,0990 Sterlin 6,7680 6,8010 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4200 Avro 6,0550 6,1250 Sterlin 6,6860 6,8360
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,3880 5,3890 Avro 6,0980 6,0990 Sterlin 6,7680 6,8010 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4200 Avro...
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:31