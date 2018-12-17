İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38905,3900Avro6,10506,1060Sterlin6,77006,8040 ANKARA ABD Doları5,35505,4150Avro6,05506,1250Sterlin6,68606,8360
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38905,3900Avro6,10506,1060Sterlin6,77006,8040 ANKARA ABD Doları5,35505,4150Avro6,05506,1250Sterlin6,68606,8360
17 Aralık 2018 Pazartesi 12:05