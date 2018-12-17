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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38905,3900Avro6,10506,1060Sterlin6,77006,8040 ANKARA ABD Doları5,35505,4150Avro6,05506,1250Sterlin6,68606,8360

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,38905,3900Avro6,10506,1060Sterlin6,77006,8040 ANKARA ABD Doları5,35505,4150Avro6,05506,1250Sterlin6,68606,8360


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