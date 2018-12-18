İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37805,3790Avro6,10406,1050Sterlin6,77206,8070ANKARA ABD Doları5,35005,4050Avro6,07006,1300Sterlin6,71806,8570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37805,3790Avro6,10406,1050Sterlin6,77206,8070ANKARA ABD Doları5,35005,4050Avro6,07006,1300Sterlin6,71806,8570
18 Aralık 2018 Salı 09:35