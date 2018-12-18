İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35905,3600Avro6,09806,0990Sterlin6,75106,7850 ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,69606,8400
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35905,3600Avro6,09806,0990Sterlin6,75106,7850 ANKARA ABD Doları5,33005,3800Avro6,05006,1100Sterlin6,69606,8400
18 Aralık 2018 Salı 12:08