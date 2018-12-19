İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33005,3310Avro6,07106,0720Sterlin6,73306,7670ANKARA ABD Doları5,30505,3550Avro6,03006,0900Sterlin6,67106,8030
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,33005,3310Avro6,07106,0720Sterlin6,73306,7670ANKARA ABD Doları5,30505,3550Avro6,03006,0900Sterlin6,67106,8030
19 Aralık 2018 Çarşamba 09:35