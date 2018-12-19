İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33805,3390Avro6,08906,0900Sterlin6,73406,7690 ANKARA ABD Doları5,31005,3600Avro6,05006,1100Sterlin6,67906,8180
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33805,3390Avro6,08906,0900Sterlin6,73406,7690 ANKARA ABD Doları5,31005,3600Avro6,05006,1100Sterlin6,67906,8180
19 Aralık 2018 Çarşamba 12:05