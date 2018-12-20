İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,30705,3080Avro6,05706,0580Sterlin6,68706,7200ANKARA ABD Doları5,28005,3400Avro6,01006,0800Sterlin6,62206,7650
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,30705,3080Avro6,05706,0580Sterlin6,68706,7200ANKARA ABD Doları5,28005,3400Avro6,01006,0800Sterlin6,62206,7650
20 Aralık 2018 Perşembe 09:36