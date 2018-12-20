İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27705,2780Avro6,03806,0390Sterlin6,66506,6980 ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro6,00006,0600Sterlin6,60406,7530
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,27705,2780Avro6,03806,0390Sterlin6,66506,6980 ANKARA ABD Doları5,25505,3050Avro6,00006,0600Sterlin6,60406,7530
20 Aralık 2018 Perşembe 12:18