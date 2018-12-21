İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29005,2910Avro6,05906,0600Sterlin6,68106,7210 ANKARA ABD Doları5,24505,3000Avro5,99006,0800Sterlin6,59406,7570
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29005,2910Avro6,05906,0600Sterlin6,68106,7210 ANKARA ABD Doları5,24505,3000Avro5,99006,0800Sterlin6,59406,7570
21 Aralık 2018 Cuma 12:13