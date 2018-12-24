İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31105,3120Avro6,05206,0530Sterlin6,70606,7400ANKARA ABD Doları5,28005,3400Avro6,00506,0750Sterlin6,61606,7770
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31105,3120Avro6,05206,0530Sterlin6,70606,7400ANKARA ABD Doları5,28005,3400Avro6,00506,0750Sterlin6,61606,7770
24 Aralık 2018 Pazartesi 09:34