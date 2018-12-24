İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04606,0470Sterlin6,68306,7260 ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,98506,0550Sterlin6,60906,7580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29705,2980Avro6,04606,0470Sterlin6,68306,7260 ANKARA ABD Doları5,26005,3200Avro5,98506,0550Sterlin6,60906,7580
24 Aralık 2018 Pazartesi 12:05