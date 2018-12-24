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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3000 5,3010 5,2940 5,2950...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3000 5,3010 5,2940 5,2950 Avro 6,0620 6,0630 6,0510 6,0520 Sterlin 6,6800 6,7140 6,6950 6,7290 İsviçre Frangı 5,3250 5,3520 5,3260 5,3530 ANKARA ABD Doları 5,2650 5,3250 5,2600 5,3200 Avro 6,0000 6,0700 5,9900 6,0600 Sterlin 6,6080 6,7680 5,2570 5,3630
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