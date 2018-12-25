İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31805,3190Avro6,07706,0780Sterlin6,72606,7590ANKARA ABD Doları5,28005,3500Avro6,02506,1050Sterlin6,65706,8260
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,31805,3190Avro6,07706,0780Sterlin6,72606,7590ANKARA ABD Doları5,28005,3500Avro6,02506,1050Sterlin6,65706,8260
25 Aralık 2018 Salı 09:36