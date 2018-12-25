İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29405,2950Avro6,03406,0350Sterlin6,67706,7100 ANKARA ABD Doları5,25005,3200Avro5,98006,0600Sterlin6,61206,7710
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,29405,2950Avro6,03406,0350Sterlin6,67706,7100 ANKARA ABD Doları5,25005,3200Avro5,98006,0600Sterlin6,61206,7710
25 Aralık 2018 Salı 12:03